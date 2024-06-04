В частности, основное внимание российских оккупантов сосредоточено в районе Авдеевки и Покровска.

В Донецкой области российские захватнические войска будут сохранять наступательные темпы, несмотря на большие потери. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

Разведка отмечает, что в течение последних 72 часов основные усилия российских войск сосредотачивались в секторе Авдеевка-Покровск с высоким уровнем оперативной активности.

"Российские силы получили незначительные достижения в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеновка. На параллельной оси, примерно в 3 км дальше на юг, вероятно, что российские силы приближаются к окрестностям села Новоселовка Первая. Южнее российские войска не получили значительных успехов, несмотря на тяжелые атаки на украинские позиции, к западу от села Нетайлово посреди шоссе Е50", - отметили в разведке. Видео дня

При этом, российские атаки на село Невельское были отбиты и населенный пункт остается под украинским контролем.

"Вероятно, что в течение следующей недели этот сектор будет оставаться зоной значительного операционного внимания, поскольку российские войска пытаются сохранять темпы оперативной активности в условиях больших потерь", - отмечают в разведке.

Ситуация в Донецкой области - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце апреля военный обозреватель Евгений Дикий высказал мнение, что город Покровск из прифронтового станет зоной боевых действий. В то же время он не захотел прогнозировать, насколько велика угроза оккупации Покровска.

Также в конце мая спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что возле Покровска ВСУ "минусуют" разрекламированные российские танки Т-90 "Прорыв". По его словам, враг пытается прорвать оборону украинских войск и развить успех, в частности выйти к таким крупным населенным пунктам, как Курахово, Покровск.

После того, как Россия бросила силы и средства на захват Очеретино, россияне рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. С этой целью россияне проводят штурмовые действия, чтобы захватить Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку.

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