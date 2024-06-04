Он утверждает, что бронирование работает, но когда люди, которые достигают 20-летнего возраста, идут на обновление данных или меняют военно-учетные специальности, то фактически в этот период их могут мобилизовать.

Эксперт Сергей Згурец заявил, что из-за пробелов в законе забронированных работников оборонных предприятий могут мобилизовать.

"На самом деле сейчас предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ, имеют стопроцентное бронирование своего персонала, даже те компании, которые разрабатывают образцы, которые еще не приняты на вооружение, через контакты с Brave1, что является площадкой для инициации создания новых образцов вооружения, они так же могут бронироваться для завершения своих разработок", - рассказал эксперт в эфире Еспресо.

Он утверждает, что бронирование работает, но когда люди, которые достигают 20-летнего возраста, идут на обновление данных или меняют военно-учетные специальности, которые сейчас меняются Генштабом, то фактически в этот период их могут мобилизовать, игнорируя ситуацию, что они являются работниками оборонно-промышленных предприятий.

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"То есть как окно возможностей для ТЦК, которым эти структуры пользуются. И обращение к президенту, министру обороны, министру Техпрома как раз направлены на то, чтобы это окно изъять и чтобы процесс бронирования был в соответствии с потребностями нашей оборонки, потребностями Вооруженных Сил", - пояснил Згурец.

Аналитик добавил, что в этой ситуации есть определенный временной пробел, ведь заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко пообещала внедрение электронного бронирования в приложении "Резерв+", однако на это уйдет еще две недели.

Мобилизация в Украине - детали

Украинские мужчины продолжают обновлять свои учетные данные. По состоянию на 2 июня это сделали уже 1,5 миллиона человек, рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, люди приходят и в территориальные центры комплектования, и в Центры предоставления административных услуг. Но безусловным лидером по количеству обновлений является мобильное приложение "Резерв+".

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