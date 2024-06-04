Она отличается от более ранних версий наличием удлиненной пусковой установки с уменьшенным количеством направляющих.

В Саратовской области провели первую публичную демонстрацию новой огнеметной самоходной системы ТОС-3 "Дракон", разработку которой осуществляет "Омсктрансмаш". Об этом сообщает Defense Express.

Представленный образец получил "мангал" и комплекс РЭБ "Волнорез", эффективность которого украинские эксперты считают спорной.

Количество направляющих по сравнению с ТОС-2 уменьшили с 18 до 15 единиц. Как сообщает российская сторона, новая пусковая установка позволяет применять боеприпасы с улучшенными характеристиками: это касается как мощности, так и дальности пуска.

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Ожидается, что ТОС-3 сможет использовать новые реактивные термобарические снаряды ТБС-М3, способные поражать цели на дальности до 15 км.

Заметим, что это не первый случай, когда разработчики ТОС уменьшают мощность залпа. Так, ТОС-1А "Солнцепек" получил 24 направляющих, а у советского ТОС-1 "Буратино" их вообще было 30 штук.

Разработчики шли на уменьшение количества направляющих из-за расшатывания пусковой установки во время залповой стрельбы. Кроме этого, такой шаг позволил снизить массу машины, что сделало ее более маневренной.

Украина уничтожает российские ТОСы

Как бы там ни было, ВСУ довольно успешно уничтожают огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" практически с самого начала вторжения России в Украину.

Одна из причин этого - небольшая дальность системы, из-за чего она становится довольно уязвимой. Эту проблему россияне хотели решить в ТОС-2, однако вместе с увеличением дальности она потеряла и преимущества более раннего варианта.

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