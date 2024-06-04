ВСУ уничтожают цели с помощью ракеты 9М33.

Украинские военные впервые официально опубликовали видео, на котором можно увидеть зенитный ракетный комплекс "ОСА" с новыми ракетами. Такую публикацию обнародовал 1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк СВ ВСУ, пишет Defense Express.

Такое видео было посвящено борьбе с российскими разведывательными дронами. Также на нем можно увидеть запуск и успешное поражение цели благодаря штатной ракете 9М33, которая имеет радиокомандную систему наведения.

"Но внимание следует уделить другой ракете, которая находится на другой стороне пусковой. И хотя на такой дальности по деталям можно сказать, что она белая и имеет развитые хвостовые аэродинамические поверхности, это первое официальное видео от ВСУ с ракетой "воздух-воздух" Р-73, которая установлена на ЗРК "Оса". Хотя фото этого комплекса с такими ракетами уже довольно давно циркулирует в сети и по некоторым СМИ, но до сих пор официального изображения такого сочетания не было", - отмечают аналитики.

В издании добавили, что использование Р-73, как зенитной ракеты является достаточно логичным путем, учитывая необходимость обеспечения советских ЗРК ракетами.

"При этом, Р-73 является довольно интересным вариантом, потому что речь идет о ракете с ориентировочным показателем дальности уничтожения целей при пуске с земли около 12 км. Как минимум именно такую дальность получили югославы на своем ЗРК Pracka RL-4. А это на 2-3 километра дальше чем возможности штатной ракеты 9М33, которая весит чуть больше (128 кг против 105 кг), но имеет более мощную боевую часть (15 кг против 8 кг)", - объясняют в Defense Express.

По словам аналитиков, разница между ракетами действительно довольно значительная, ведь 9М33 использует радиокомандное наведение, а именно управляется самим ЗРК, а Р-73 имеет инфракрасную головку самонаведения.

"Именно поэтому для поражения дронов лучше подходит 9М33, а для борьбы с крылатыми ракетами и другими целями Р-73 может продемонстрировать лучшие результаты", - говорится в материале.

Оружие украинских защитников

Ранее издание The Telegraph рассказало, что украинские войска все чаще заменяют людей на фронте боевыми роботами. Таким образом ВСУ пытаются преодолеть дефицит людей на поле боя.

"Большая надежда на то, что эти технологические разработки спасут жизни украинских военнослужащих, облегчив бремя острой нехватки живой силы, которая, как предупреждают эксперты, будет усиливаться", - говорится в материале издания.

Также в Defense Express рассказали, чем особенные британские дроны ULTRA, которыми уже год пользуются ВСУ. Разработчик называет эти БпЛА "небесным джипом", дрон был разработан "в ответ на потребность в новом типе грузовых дронов", чтобы был бы надежным и экономически эффективным.

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