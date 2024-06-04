Историк верит, что эта война в большом масштабе абсолютно невыгодна для России, она наносит много вреда российскому бизнесу, российскому представительству в мире.

Сергей Плохий, доктор исторических наук, профессор и директор Украинского научного института Гарвардского университета считает, что после смерти Владимира Путина изолированная Россия будет иметь очень сложный период времени, где дезинтеграция может стать частью этой истории.

"Может стать, а может и не стать. Но война - это кризис, и явно, что эта война не может продолжаться после Путина, потому что она не в интересах многих, в том числе и российского бизнеса. Будут изменения, будут какие-то тектонические потрясения. И с этой точки зрения могут отойти такие страны или такие части России, как Чечня, которые де-факто уже функционируют почти как независимые, Россия является данником Кадырова, а не наоборот", - сказал он в интервью hromadske.

Историк верит, что эта война в большом масштабе абсолютно невыгодна для России, она наносит много вреда российскому бизнесу, российскому представительству в мире.

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"Я не верю в то, что это поколение россиян будет предпочитать, скажем, отпуск в Пекине поездке в Париж. Начнется какой-то откат и возвращение к отстраиванию мостов с Европой, потому что на своей вершине по образованию и прочему российская имперская и современная элита ориентировались именно на Европу", - заявил Плохий.

По его словам, после смерти фактически тирана или диктаторского типа лидера всегда возникает определенный выбор и борьба между его наследниками.

"И ни один из них не будет настолько сильным, чтобы продолжать политику, которая настолько вредна для самой России... Это взгляд историка, мы не можем заглянуть в завтра, мы можем только делать предположения. Это сценарий, который выглядит наиболее вероятным с точки зрения истории России последних 100 лет. Того, как там происходили изменения от Ленина до Сталина - как после смерти Сталина была конкуренция между наследниками. Это возможность для тоталитарных режимов изменить курс", - добавил он.

Мнение Зеленского о Путине

Российский диктатор Владимир Путин опасен тем, что он не является психически больным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

"Когда я говорю, что он болен... Он не сумасшедший, вы же понимаете. Он опасен. И это гораздо страшнее. То есть он не остановится", - сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что популярные на Западе сравнения российско-украинской войны с Первой мировой являются некорректными. По мнению Зеленского, значительно уместнее будет сравнить российское вторжение в Украину с агрессией гитлеровской Германии в Европе.

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