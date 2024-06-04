Ранее Нидерланды разрешили использовать свои истребители F-16 для ударов по РФ.

Украине нужно использовать самолеты и тяжелое вооружение для того, чтобы наносить удары по российским аэродромам, таким как Балтимор и для атак по отдаленным складам, чтобы усложнить логистику врага. Об этом заявил заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "Еспресо".

"Надо понимать, что все же необходимо тяжелое вооружение вроде ракет ATACMS, потому что мы видели, как ракета ATACMS отрабатывала по временно оккупированному полуострову Крым и какая результативность была после комплексного удара с применением Storm Shadow, ATACMS, разведывательных наших БпЛА. Если говорим о наших попытках сейчас, то мы пытаемся отогнать вооружение, которое занимается ракетными обстрелами по территории Сумской или Харьковской области", - отметил он.

Храпчинский также прокомментировал информацию о строительстве ангаров для российских самолетов в 300 км от границы с Украиной. По его словам, даже с такими мерами враг все равно не сможет защититься от ударов западного оружия.

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"Если наши западные партнеры предоставят нам самолеты F-16 с ракетами JASSM, которые могут летать в среднем до 950 км, то мы можем отметить, что в принципе на расстоянии до тысячи километров враг не сможет, например, размещать тактическую или стратегическую авиацию, потому что будет понимать, что она может быть под существенным ударом с нашей стороны. Мы накрываем существенно важные объекты - это "Арсенал-53", который занимается строительством КАБов, завод "Радуга" и "Авангард" в Подмосковье. То есть это те стратегические объекты, которые входят в компанию Путина, производящую оружие, которым стреляют по территории Украины", - объяснил эксперт.

Он добавил, что Украине важно создать 100-км зону вокруг своих границ, где не будет любого оружия РФ, то есть речь идет о серой зоне, в которой не будет ни одного самолета или тяжелого вражеского вооружения.

"Это действительно можно сделать путем применения всего того орудия, которое нам должны передать. То есть это и самолеты F-16, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab, это и разрешение на использование, например, ATACMS. Так мы сможем существенно повлиять на логистику врага и убрать его с территории Украины и мы увидим "жесты доброй воли", которые видели в свое время, когда враг отступал с Харьковского направления или Херсона", - подчеркнул Храпчинский.

По его словам, главной задачей сейчас является значительно ударить непосредственно по логистической составляющей России, удержав линию фронта на том месте, где она находится.

F-16 для Украины - последние новости

Ранее военный эксперт Петр Черник рассказал, какие именно ракеты для F-16 нужны Украине для атак по территории России. По его словам, ВСУ необходимо иметь ракету AGM-158 JASSM с модификацией на 900 километров.

"Мы же понимаем, что F-16 берет на борт 2 такие ракеты. Если 6 самолетов, то имеем 12 ракет. С их помощью уже аэродром в Энгельсе можно превратить в пепел", - отметил он.

Также авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап объяснил, как шведские самолеты радиолокационного дозора помогут работе F-16 в Украине. Он отметил, что передача Швецией двух самолетов Saab 340, которые оснащены станцией радиолокационной разведки и управления ASC 890, повлияет положительно на эффективность использования истребителей.

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