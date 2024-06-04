По его словам, сейчас военная угроза со стороны РФ для Латвии является не высокой.

Посол Латвии в Украине Илгварс Клява заявил, что его страна в военном отношении сейчас защищена как никогда раньше. Однако, по его словам, Латвия не готова на все 100% к риску вторжения со стороны РФ. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Клява отметил, что в Латвии не считают, что есть очень высокий риск войны с РФ, однако страна как член НАТО постоянно сотрудничает со своими партнерами и вкладывает ресурсы в защиту и армию.

"В сегодняшних обстоятельствах Латвия в военном отношении защищена как никогда раньше. Я имею в виду, что мы являемся членами альянса НАТО, мы работаем вместе с нашими партнерами, мы вкладываем значительные ресурсы, деньги в наши Силы обороны. Дело в том, что это процесс. Нельзя говорить, что мы готовы на 100%. Ни одна страна в мире не готова. Всегда есть технологические усовершенствования, изменения на современном поле боя, изменения в военной тактике, технике, технологиях и т.д.", - подчеркнул посол. Видео дня

В свою очередь он отметил, что Латвия делает все возможное, чтобы минимизировать любую угрозу.

"И это именно то, что мы делаем. И частью этой подготовки является информирование общества о том, что необходимо делать, чтобы избежать военного конфликта. Или если такое произойдет, то быть готовыми как индивиды, как члены общества действовать в соответствии с той ситуацией, которая создается, будь то военное противостояние или какие-то гибридные угрозы", - добавил дипломат.

Также Клява отметил, что хранилища и буклеты являются элементами подготовки гражданского населения Латвии, как физически, так и психологически к соответствующему развитию событий.

Латвия и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, Латвия планирует инвестировать миллионы евро в коалицию беспилотников для Украины. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс. По его словам, к производству БпЛА будут привлекать местные латвийские компании.

Также сообщалось, что Латвия передаст Украине новейшие зенитные комплексы, которые могут перехватывать даже снаряды. Тогда премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что этот пакет помощи призван улучшить как противовоздушную оборону, так и разведывательные возможности Украины.

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