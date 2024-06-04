В Киеве 5-го июня пройдут кратковременные дожди, грозы, во время грозы вероятно шквалистое усиление ветра и град.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра, 5-го июня, в Украине ожидается +25+29 градусов, на востоке и юге до +30+33 градусов, в западных областях будет ниже, +22+25 градусов.

"Немного зайдет свежий воздух на Харьковщину. Кратковременные дожди с грозами пройдут завтра на западе, севере и северо-востоке. Возможны при грозах шквалы и град. На остальной территории Украины без существенных осадков, разве локальные, залетные", - написала она.

В Киеве 5-го июня пройдут кратковременные дожди, грозы, во время грозы вероятно шквалистое усиление ветра и град.

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"В дальнейшем по неделе будет тепло или очень тепло, периодически грозовые дожди преимущественно на западе и севере, местами в центре. наименьшая вероятность осадков, сухо и пожароопасно - на юге и востоке Украины", - сообщила Диденко.

Она прогнозирует, что со следующего понедельника, с 10-го июня, ощутимо снизится температура воздуха в западных, северных и большинстве центральных областей Украины.

Погода в Украине - детали

Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, рассказала, будет ли лето жарким, отметив, что аномальных показателей от него пока не ожидается.

В комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, какой месяц ожидается самый жаркий, а какой будет наоборот самый холодный, и почему, Балабух отметила, что сейчас еще сложно отвечать на эти вопросы.

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