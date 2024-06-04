В большинстве районов Левобережья прогнозируются град и шквалы 15-20 м/с.

Завтра в Украине синоптики прогнозируют теплую, но неустойчивую погоду с грозами и шквалами.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра в Украине облачно с прояснениями, по всей территории ожидаются кратковременные дожди.

"5 июня в Украине, кроме большинства районов юго-востока и юга, грозы, днем в большинстве районов Левобережья местами град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - предупреждает Укргидромет.

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Только ночью на юго-востоке, днем на юге страны будет без осадков.

Ветер будет юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 13-18°, в юго-восточной части до 22°; днем в западных, северных и Винницкой областях 21-26°. На остальной территории прогреется до 27-32°, в Крыму до 35°.

На высокогорье Карпат ночью будет 8-13°, днем 15-20°.

Погода в Украине - прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра, 5-го июня, в Украине ожидается +25+29 градусов, на востоке и юге до +30+33 градусов, в западных областях будет ниже, +22+25 градусов.

Прогнозируются кратковременные дожди с грозами на западе, севере и северо-востоке. При грозах возможны шквалы и град. На остальной территории Украины, отмечает Диденко, будет без существенных осадков.

Далее на неделе будет тепло, периодически грозовые дожди будут проходить на западе и севере, местами в центре. А вот со следующего понедельника, с 10-го июня, ощутимо снизится температура воздуха в западных, северных и большинстве центральных областей Украины.

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