'Кто-то доплывает, кто-то - нет': в полиции раскрыли, как уклонисты бегут за границу

Сейчас за незаконное пересечение границы через преступные схемы уклонисты платят вчетверо дороже, чем до 18 мая.

Наиболее распространенный способ незаконного пересечения границы среди уклонистов - это плыть через Тису. Кто-то доплывает, кто-то - нет. Но схем очень много.

Об этом заявил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью РБК-Украина .

По его словам, в основном к функционированию этих схем причастны жители приграничных регионов. Они находят клиентов, которые хотят незаконно пересечь границу. Уклонисты добираются до точки, которую им указывают, а дальше их перевозят местные, которые хорошо ориентируются, знают границу, знают, где нет пограничников и, банально, переводят их по лесу или перевозят через границу. Кто-то доходит, многих задерживает полиция или пограничная служба.

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Кроме того, рядом с жителями приграничных территорий, есть криминальный мир, который тоже пытается зарабатывать на этом. Несколько недель назад полиция задержала "криминальных авторитетов", участвовавших в "сходке" трех конкурирующих кланов, которые решали вопрос о перераспределении сфер преступного влияния и контроля за группами, которые занимаются незаконной переправкой лиц через границу.

Рубель отметил, что все схемы, априори, - незаконные, но их условно можно разделить на нелегальные и те, которым придают вид законности. Если о незаконных, то в этом случае мы говорим о пересечении через границу вне официальных пунктов пропуска. К примеру, в гидрокостюмах или на лодке через реки, лесополосами, или, как были случаи, делают тайники в фурах и переправляют там мужчин призывного возраста.

Во втором случае - злоумышленники незаконным способом организуют законные основания для выезда. То есть, за деньги женят мужчин на женщинах с инвалидностью или на тех, которые имеют трех и более детей, трудоустраивают на стратегические предприятия и оформляют им командировки, или на предприятия водителями, занимающимися международными перевозками, или в какие-то общественные организации, или же способствуют в получении групп инвалидности через ВВК и МСЭК и тому подобное.

С начала 2024 года по материалам Департамента открыто 161 уголовное производство в отношении 519 человек по факту незаконной переправки через границу. 155 фигурантам (40 - внесение сведений в систему "Шлях") сообщено о подозрении, в суд направлено 50 обвинительных актов (12 - система "Шлях") в отношении 114 человек (30 - система "Шлях").

До 18 мая уклонисты по схемам в среднем платили 4-5 тысяч долларов. Но сейчас, с принятием нововведений в закон, плата может достигать и 20 тысяч долларов.

"С момента полномасштабного вторжения РФ уровень преступности на территории Украины не вырос, криминогенная картина изменилась, но ситуация является контролируемой. После начала войны много криминалитета, который так или иначе имел отношение к России, покинули Украину разными путями - кто-то через "зеленку", кто-то через "Шлях", или инвалидность", - отметил Рубель.

Украина сотрудничает с правоохранительными органами других стран по возвращению людей в Украину. Если преступник находится на территории Евросоюза, США, или в какой-то другой стране, он объявляется сначала в государственный розыск, затем межгосударственный - по каналам Европола и Интерпола информируется соответствующая страна.

Уклонение от мобилизации: новости

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что уклонисты имеют больше шансов погибнуть во время незаконного пересечения границы, чем попасть на войну и погибнуть там. "Очень часто криминалитет, который предлагает выезд гражданам за границу, не имеет связей на той стороне. Но для того, чтобы обезопасить себя, они могут обмануть родных уклониста, даже если он погиб на переправе, и сказать, что тот безопасно добрался до места, но просто "не желает выходить на связь", - пояснил военный.

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