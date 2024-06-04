По словам посла Латвии в Украине, его страна поддержит любое решение Киева относительно того, как должна продолжаться война, где она закончится и на каких условиях.

Латвия поддержит любое решение Киева относительно того, как должна продолжаться война, где она закончится и на каких условиях. Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Латвии в Украине Илгварс Клява.

По его словам, Рига поддержит решение Украины, "какое бы вы не приняли".

"Мы обязательно будем с вами, пока это ваше решение. Таким образом, очевидно, в моем понимании, любое соглашение будет включать, конечно, вопрос территорий", - отметил дипломат. Видео дня

Он подчеркнул, что Латвия поддерживает Украину в вопросе восстановления территориальной целостности. При этом условия достижения прекращения огня и мирного соглашения будут зависеть от украинского руководства.

Как сказал Клява, Латвия не хочет видеть, чтобы кто-то навязывал Киеву решение, с которым Украина не согласна. По его словам, Украину нельзя принуждать к несправедливому мирному соглашению, поскольку в случае загнания в угол решение не будет стабильным и будет означать лишь паузу перед следующей войной.

"По сути мы говорим о принципах. Но теоретически сбрасывать со счетов ничего нельзя. Есть много возможностей, как можно находить выход из военных ситуаций, но это ваше решение", - резюмировал посол.

"Мирные переговоры" с Россией, - последние новости

Недавно заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин резко высказался о мирных переговорах с Россией. По его словам, активизация наступательных действий армии оккупантов никак не должна повлиять на позиции Украины в переговорах. При этом Киеву по-прежнему нужно, чтобы террористы вывели свои подразделения со всей нашей территории.

Ранее экс-заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд предупредила о тактике Путина. Она отметила, что позиция Украины относительно мира с Россией должна основываться именно на условии вывода всех российских войск с ее территории.

Вас также могут заинтересовать новости: