В Украине было разрушено больше зданий, чем если бы каждое здание на Манхэттене сравняли с землей четыре раза.

Даже если война закончится завтра, многим украинцам не будет куда возвращаться. Немногие страны со времен Второй мировой войны подверглись такому уровню разрушений. Речь идет о слишком огромной разрушенной территории. Каждая битва, каждая бомбардировка, каждый ракетный удар, каждый сожженный дом оставили свой след на нескольких линиях фронта, проходивших туда и обратно в течение более чем двух лет, пишет The New York Times.

Отмечается, что для публикации издание использовало детальный анализ многолетних спутниковых данных и создало запись о каждом городе, каждой улице, каждом здании, которое было разрушено.

"Масштаб трудно постичь. В Украине было разрушено больше зданий, чем если бы каждое здание на Манхэттене сравняли с землей четыре раза. Части Украины, отдаленные друг от друга на сотни километров, выглядят как Дрезден или Лондон после Второй мировой войны, или как сектор Газа после полугодовых бомбардировок", – говорится в публикации.

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Указано, что более 900 школ, больниц, церквей и других учреждений были повреждены или разрушены, как показывает анализ, даже несмотря на то, что эти объекты четко защищены Женевскими конвенциями. Однако отмечается, что указанные оценки не включают Крым и часть Западной Украины, где точные данные были недоступны. Настоящие масштабы разрушений, вероятно, еще больше, и они продолжают расти.

По словам журналистов, украинские войска также нанесли значительный ущерб, бомбардируя передовые российские позиции и атакуя территории, удерживаемые Россией, такие как Крым и Донецк. Хотя не всегда возможно определить, какая сторона несет ответственность, разрушения, зафиксированные на подконтрольных России территориях, бледнеют по сравнению с тем, что наблюдается на украинской стороне.

История одного городка

Газета пишет, что убытки исчисляются миллиардами, но настоящая цена гораздо выше. Разрушены целые города, такие как Марьинка в Донецкой области. Людям некуда возвращаться. Во многом история этого города – его близость, уязвимость и руина – является историей этой войны и, возможно, всех войн.

Марьинка начиналась как хутор, основанный в 1843 году крестьянами и казаками из евразийской степи. Легенда гласит, что свое название оно получило от имени жены основателя, приветливой Марии. В начале 20-го века вся эта полоса восточной Украины превратилась в промышленный центр. Марьинка, находящаяся в 15 милях от Донецка, превратилась из тихого фермерского городка в оживленный пригород. Когда в 1991 году распался Советский Союз, Марьинка погрузилась в беспорядок. Ситуация стабилизировалась к 2010 году. Марьинка процветала и выросла до 10 000 человек.

Но весной 2014 года все снова изменилось. Линия фронта между Украиной и Россией пролегла через Марьинку. Люди закрывались, боясь обстрелов. Базовые услуги были разрушены. 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, одним из первых объектов атаки стала Марьинка. На этот раз россияне бомбили город из авиации и тяжелой артиллерии, нанеся значительно больший ущерб, чем в 2014 году. В ноябре 2022 года волонтерская группа парамедиков "Белые ангелы" эвакуировала последних жителей Марьинки. Украинские военные потеряли Марьинку в декабре 2023 года.

Разруха растет

Журналисты приводят в пример и другие города, значительно пострадавшие во время войны. В первые месяцы войны россияне быстро захватили несколько городов на востоке Украины, они почти захватили Киев. Пригородные районы вокруг Киева, такие как Ирпень, до сих пор несут на себе шрамы вторжения. Миллионы квадратных футов зданий были повреждены в результате ожесточенных городских боев.

Харьков, второй по величине город Украины, пострадал от обстрелов, которые продолжаются и сегодня. Значительная часть города была повреждена артиллерийскими ударами в 2022 году. После того, как украинцы оттеснили российские войска, россияне перешли к ракетам большей дальности. Сейчас они снова приближаются.

Десятилетиями россияне применяли агрессивный стиль ведения войны – сравнять с землей город, как Рубежное, и захватить его руины. В 2022 году в Мариуполе несколько месяцев шли бои, прежде чем был захвачен последний бастион украинских сил, оказавшийся в ловушке на металлургическом заводе. Ни один город в Украине не претерпел таких разрушений.

Россияне были вынуждены выйти из Херсона в 2022 году, но на пути к отходу они применили артиллерию, разрушая здания и убивая мирных жителей. Следующей весной, по свидетельствам, Россия разрушила огромную дамбу возле Новой Каховки, выпустив потоки воды, которые нанесли значительный ущерб ниже по течению, в частности в Олешках.

Украинские портовые города вдоль Дуная, такие как Рени и Измаил, стали мишенью для беспилотников иранского производства. Россияне пытались перекрыть экспорт зерна из Украины и парализовать ее экономику.

"Украина полна решимости отстраиваться. Надежда, хоть и призрачная, заключается в том, что благодаря международному сотрудничеству Украина сможет арестовать российские активы и заставить Россию оплатить счета за восстановление целых городов, таких как Марьинка. Но впереди еще может быть долгая война. В последние месяцы россияне взяли верх, уничтожая все больше общин, поскольку их армия, кажется, неумолимо продвигается вперед. Десять миллионов украинцев покинули свои дома – каждый четвертый", – подчеркивают авторы.

Война с РФ – последние новости

Ранее УНИАН писал, что предоставление Украине ATACMS и других ракет большой дальности позволит Киеву наносить удары по складам боеприпасов и российским заводам.

Российские захватчики могут открыть еще один фронт боевых действий – со стороны Курщины напасть на Сумщину. Это будет также пограничная полоса. Это будет "серая зона" в первую очередь.

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