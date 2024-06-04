Задачи для Wingman могут варьироваться от разведки до глушения целей и поражения целей на земле или в воздухе с помощью высокоточных боеприпасов.

Авиастроительный гигант Airbus представил на международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине крайне интересный концепт беспилотного летательного аппарата Wingman, который внешне очень похож на истребитель. Об этом сообщает официальный сайт Airbus.

Речь идет о дроне истребительного типа, которым будет управлять пилот боевого самолета, такого как Eurofighter Typhoon, и который сможет выполнять задачи, связанные с высоким риском.

"Воздушные силы Германии заявили о потребности в беспилотном самолете, который будет находиться вместе с пилотируемыми истребителями и поддерживать их миссии до того, как в 2040 году будет введена в эксплуатацию Future Combat Air System", - заявил Михаэль Шеллхорн, генеральный директор Airbus Defence and Space.

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Напомним, Future Combat Air System (FCAS) представляет собой амбициозную программу, нацеленную на создание пилотируемого (или опционально пилотируемого) истребителя шестого поколения, а также систем к этому самолету.

Так что нет, представленный беспилотный аппарат не станет заменой для пилотируемых истребителей. Впрочем, он сможет существенно расширить их боевой потенциал.

Задачи для Wingman могут варьироваться от разведки до глушения целей и поражения целей на земле или в воздухе с помощью высокоточных боеприпасов. Детальные характеристики аппарата не раскрываются.

Европа создает новые образцы вооружений

Что касается самого европейского истребителя шестого поколения, то сейчас его разработка достаточно уверенно (хотя и с существенными задержками) движется вперед. Скорее всего, действующий образец можно будет увидеть не раньше конца 2030-х, а демонстратор может подняться в воздух примерно в 2027-м.

Также известно, что Франция и Германия активно работают над созданием танка нового поколения, который заменит Leopard 2 и Leclerc. Недавно стороны договорились относительно его дальнейшей разработки.

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