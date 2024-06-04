Отмечается, что в прошлом году урожай сахарной свеклы был неплохим.

Украина за май эскортировала рекордный объем сахара, а это 108 тысяч тонн. При этом в Европейский союз украинские производители поставили 65% от общего объема

В национальной ассоциации производителей сахара "Укрсахар" сообщили, что лишь 35% от общего объема Украина экспортировала не в страны ЕС.

"30 мая правительство ввело ограничения на экспорт украинского сахара в ЕС, но радует то, что наши производители возобновили пути не только в Европу, но и на мировой рынок (в страны Средиземноморья, западной Африки)", - рассказала и.о. председателя правления Национальной ассоциации сахарников Яна Кавушевская.

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По ее словам, прошлый сезон для сахарной свеклы был неплохим. Также эксперт считает, что сахарная свекла останется в топ-3 культурах по доходности и может стать неплохой альтернативой зерновым.

Украина и ЕС - последние новости

Украина снова может экспортировать зерновые, что вызывает у производителей из ЕС вопрос о конкуренции. Однако будущая интеграция Украины в ЕС может дать возможность для блока усилить свое влияние на мировых продовольственных рынках.

Кроме того, Украина является одним из основных проиводителей масла, но его предложение ограничено, из-за чего цены на это продукт растут как в Европе, так и в Украине.

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