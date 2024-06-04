Теперь оккупантам будет очень сложно обстреливать Харьков, поскольку они не смогут подтянуть ЗРК, и у них останутся только дроны и ракеты.

Полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула заявил, что уничтожение комплексов С-300/400 в Белгородской области является следствием разрешения США бить западным оружием по РФ и спрогнозировал последствия от меткой атаки ВСУ.

Так, он отметил, что из этого комплекса россияне наносили удары по Харькову, но теперь такие удары остановятся.

"Я думаю, что это уже их остановит, потому что основным орудием разрушения Харькова как раз были зенитные ракеты С-300, которых у них много, но старых ракет. Они в первую очередь проектировались с вариантом стрельбы в режиме "земля - земля", соответственно они их применяют - точность небольшая, но для того, чтобы терроризировать население они подходят", - отметил Притула в эфире Еспресо.

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Эксперт считает, что после уничтожения зенитно-ракетных комплексов тактика врага изменится.

"Одно дело - их желание уничтожить Харьков, а другое дело - это реальность, которая сложилась. Реальность такова, что теперь будет достаточно трудно благодаря западному высокотехнологичному оружию им что-то делать с Харьковом, потому что они не смогут подтянуть ни трехсотые, ни четырехсотые комплексы, они не смогут подтянуть пусковые установки, у них останется только один вариант действий - это шахеты и крылатые ракеты", - сказал Притула.

Удар по С-300/400 под Белгородом - что известно

3 июня в российских тг-каналах распространилась информация о том, что ВСУ ударили по ЗРК С-300/400 в Белгородской области. Сообщалось, что было атаковано место дислокации Минобороны РФ, сгорело несколько единиц военной техники.

Российские источники распространяли информацию, что Украина использовала для удара ЗРК HIMARS, но украинские официальные лица пока никак не прокомментировали этот удар.

Как отмечали аналитики ISW, расстояние, на котором находилась ЗРК С300/400, в пределах радиуса действия HIMARS, но превышает радиус действия других систем MLRS, которые ВСУ используют на этом направлении.

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