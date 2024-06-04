К сожалению, Украина не может сравниться с огневой мощью российских захватчиков.

Российская авиация ежемесячно сбрасывает на украинские позиции и мирные населенные пункты около 3000 планирующих бомб. Бомбы со спутниковым наведением имеют радиус действия более 60 км. Это означает, что российские истребители-бомбардировщики Су-30, Су-34 и Су-35 могут выпускать свои бомбы вне пределов досягаемости почти всей украинской ПВО, кроме некоторых западных систем.

Как пишет Forbes, планирующие бомбы КАБ весом 500 и 1000 кг являются "чудо-оружием" для россиян, отметила украинская аналитическая группа Deep State. Противодействия у украинцев "практически нет".

"Возможно, украинские силы не могут защититься от российских планирующих бомб. Но они могут нанести удар - с помощью собственных планирующих бомб", - пишет издание. Видео дня

Украинцы запускают SDB

С этой целью украинские военно-воздушные силы превращают свои 40 или 50 уцелевших истребителей МиГ-29 и, возможно, также десятки истребителей Су-27 в высокоточные планирующие бомбардировщики, вооружив их американскими подвесными бомбами малого радиуса.

Это важное событие, поскольку крошечные украинские военно-воздушные силы пытаются сравниться с сокрушительной кампанией планирующих бомбардировок значительно большей российской авиации, которая имеет сотни Су-30, Су-34 и Су-35 с четырьмя или даже шестью КАБ на каждой миссии.

"Это фантастическая новость", - написал финский аналитик Йони Аскола.

Плохая новость заключается в том, что Украина, вероятно, не может приобрести достаточно SDB (Small Diameter Bomb - бомбы малого диаметра) или других боеприпасов, чтобы продолжать миссии своих МиГов и Су.

Никто за пределами Пентагона и украинских военно-воздушных сил не знал, что украинцы имеют 130-килограммовые SDB, которые работают на расстоянии 110 км под спутниковым наведением на выдвижных крыльях, пока в конце прошлого месяца в сети не появились фотографии, на которых изображены МиГ-29 с шестью миниатюрными бомбами под крыльями.

Украинские МиГи уже были способны нести планирующий боеприпас. В прошлом году американские, французские и украинские технические специалисты работали вместе, чтобы вооружить украинские МиГ-29 и Су-27 американской глиссерной бомбой Joint Direct Attack Munition Extended Range и глиссерной бомбой Armement Air-Sol Modulaire французского производства. JDAM-ER и AASM весят около 225 кг.

Преимущества SDB

SDB имеет преимущество в том, что он меньше, а также может похвастаться большей дальностью, чем JDAM-ER и AASM, оба из которых достигают примерно 65 км при наилучших условиях. Один МиГ или Су, вооруженный SDB, мог бы поразить шесть целей за один вылет, и сделать это с большого расстояния, таким образом уменьшив риск со стороны российской ПВО.

Не менее важно, что SDB стоит всего 40 000 долларов за бомбу. Это примерно такая же стоимость, как JDAM-ER, но в пятую часть меньше стоимости AASM. Низкая стоимость SDB должна превратиться в более крупные партии бомб для Украины.

"Любая дополнительная поставка будет очень необходима", - написал Аскола.

Из интенсивности ударов российских атак становится очевидным, что промышленность РФ может производить около 3000 комплектов планирующих бомб ежемесячно. Чтобы израсходовать все 3000 бомб, нужно всего несколько десятков Су, каждый из которых запускает по два-четыре КАБ через день в течение месяца.

Военно-воздушные силы Украины должны иметь достаточное количество самолетов, чтобы соответствовать темпам бомбардировок россиян. И как только этим летом украинцы получат 85 единиц F-16, им будет более чем достаточно самолетов.

Почему украинцам явно не хватает бомб?

Франция пообещала 50 AASM в месяц. Ни Вашингтон, ни Киев не разглашают, сколько JDAM и SDB США отправляют в Украину, но первый контракт, который Пентагон подписал с Boeing на JDAM для Украины в начале 2023 года, стоил 41 миллион долларов - этого было достаточно примерно для тысячи комплектов бомб.

Следующий крупный контракт на JDAM был заключен более чем через год.

Очень маловероятно, что союзники Украины дарят более нескольких сотен планируемых бомб в месяц. Это потенциально лишь десятая часть бомб, которые понадобятся Украине, чтобы сравниться с воздушной огневой мощью России.

"Россия бомбит Украину не потому, что у нее больше истребителей, а потому, что она производит гораздо больше бомб", - пишет издание.

РФ адаптировалась к украинским боеприпасам

Как сообщал УНИАН, бомбы GLSDB стали жертвами российской РЭБ. По словам руководителя закупок Пентагона Билла ЛаПланте, новая версия наземного оружия класса "воздух-земля", разработанная для Киева в кратчайшие сроки, не смогла поражать цели частично из-за российских РЭБ. Он отметил, что Украина, возможно, больше не заинтересована в этом оружии.

Российское глушение не дало многим относительно новым украинским бомбам GLSDB большой дальности поразить намеченные цели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с проблемой.

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