55-летняя Дженнифер Энистон напугала фанов своим внешним видом (фото)

Ее раскритиковали в сети.

Голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон напугала поклонников своим внешним видом. Знаменитость посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе, после которого ее обвинили в злоупотреблении пластикой.

Так, актриса появилась на публике в бордовом платье с цветочным принтом, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Дополнила она образ босоножками на высоком каблуке. Из украшений знаменитость выбрала подвеску с массивным камнем, браслеты и кольца.

На лицо Дженнифер нанесла вечерний макияж, однако он не помог ей скрыть следы пластики, которую она сделала несколько месяцев назад. Поклонники не оценили изменения Энистон и написали ей об этом в соцсетях.

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Что пишут фолловеры

"Господи, что она сделала со своим лицом?"

"Какой ужас. Это уже слишком"

"Это не природное старение. Бьюсь об заклад, что она бы выглядела потрясающе, если бы выбрала старение естественным путем"

"Раньше было намного лучше"

Стоит отметить, что нашлись и те поклонники, которые поддержали Энистон. Кто-то считает, что прибегать к пластике - личный выбор каждого, а кто-то считает, что Дженнифер достойно стареет.

Напомним, что Дженифер Энистон ест на завтрак. Звезда поделилась секретом приготовления любимой еды.

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