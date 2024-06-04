55-летняя Дженнифер Энистон напугала фанов своим внешним видом (фото)

Голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон напугала поклонников своим внешним видом. Знаменитость посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе, после которого ее обвинили в злоупотреблении пластикой.
Так, актриса появилась на публике в бордовом платье с цветочным принтом, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Дополнила она образ босоножками на высоком каблуке. Из украшений знаменитость выбрала подвеску с массивным камнем, браслеты и кольца.
На лицо Дженнифер нанесла вечерний макияж, однако он не помог ей скрыть следы пластики, которую она сделала несколько месяцев назад. Поклонники не оценили изменения Энистон и написали ей об этом в соцсетях.
Что пишут фолловеры
- "Господи, что она сделала со своим лицом?"
- "Какой ужас. Это уже слишком"
- "Это не природное старение. Бьюсь об заклад, что она бы выглядела потрясающе, если бы выбрала старение естественным путем"
- "Раньше было намного лучше"
Стоит отметить, что нашлись и те поклонники, которые поддержали Энистон. Кто-то считает, что прибегать к пластике - личный выбор каждого, а кто-то считает, что Дженнифер достойно стареет.
Напомним, что Дженифер Энистон ест на завтрак. Звезда поделилась секретом приготовления любимой еды.