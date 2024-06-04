Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,98 грн, евро - 44,64 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 4 июня, снизился на 10 копеек и составляет 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также снизился на 5 копеек - 44,70 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,40 грн, евро - по курсу 43,70 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня остался на уровне предыдущего показателя и составляет 40,98 грн. Курс евро при оплате картой сегодня увеличился на 20 копеек и составляет 44,64 грн.

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Эксперты считают, что курс доллара не будет ни по 42 гривни, ни даже 41,50.

3 июня член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что у НБУ есть два фактора, влияющих на официальный курс валюты, в частности инфляция.

"Сейчас инфляция низкая, чуть больше 3% годовых. Еще неделю доллар будет дорожать, но как только начнется инфляционный бум, Нацбанк сразу приостановит рост курса оценочно на уровне 40,7 грн/доллар", - отметил эксперт.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин не исключал, что на текущей неделе НБУ может показательно остановить, а то и несколько снизить курс доллара, а падение гривны было нужно, потому что госбюджету необходимы дополнительные средства.

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