У Киева и Вашингтона есть хорошая коммуникация на разных уровнях, отметил советник руководителя Офиса президента.

США в любом случае будут до конца с Украиной, и в этих отношениях будут играть лидерскую роль, независимо от жесткости внутренней политической дискуссии в самих Штатах.

Такой информацией поделился советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью УНИАН. "В отношениях всегда есть качели, по которым ты двигаешься, или кривая. Нужно уметь в этих отношениях правильно выстраивать коммуникацию, и Украина старается это делать, и у Украины это получается. На разных уровнях, прежде всего, на уровне президента", - сказал он.

Собеседник добавил, что у нашей страны и Штатов есть хорошая коммуникация на разных уровнях - и на уровне президента, и на уровне администрации Офиса, и на уровне парламентариев, и на уровне отдельных политиков.

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Штаты активно помогают Украине противостоять российской агрессии, в том числе предоставляют разное вооружение и технику. В конце прошлого года американская помощь "застопорилась" из-за внутриполитических разногласий в США на фоне будущих выборов президента.

В конце апреля стала известна хорошая новость насчет американской помощи Украине - президент США Джо Байден подписал законопроект, в котором предусматривается выделение миллиардов долларов на помощь нашему государству в сфере безопасности. В конце мая госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сообщил, что его страна выделила Киеву очередную партию оружия на $275 млн.

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