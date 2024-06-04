Сейчас Украина уничтожила альтернативу россиян на случай уничтожения главного моста Крыма.

Украинская армия, вероятно, готовится к тому, чтобы нанести новый удар по Крымскому мосту. Как сообщает Bild, так считает ряд экспертов и военных аналитиков.

В конце прошлой недели украинская армия атаковала в Крыму российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер". Российские источники сообщают, что для ударов по ним использовалось западное оружие - ракеты ATACMS и Storm Shadow. При этом российская система противовоздушной обороны Крыма в очередной раз дала сбой.

Как минимум один из двух паромов утонул, в корпусе второго судна образовалась большая пробоина. Оба парома, как отмечает военный обозреватель издания Юлиан Рёпке, уже много лет курсируют между российской территорией и аннексированным полуостровом.

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С открытием Крымского моста в октябре 2018 года паромы потеряли свое значение, поскольку Россия могла доставлять грузы в Крым непосредственно по железной дороге. Однако все изменилось в октябре 2022 года, когда Украина впервые атаковала Крымский мост. Мощный взрыв серьезно повредил железнодорожную часть и вывел ее из строя на несколько недель. Вдруг крымские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер" снова стали важными для снабжения полуострова гражданскими и военными товарами.

"Некоторые наблюдатели считают, что удар по паромам может быть признаком готовящейся новой атаки на Крымский мост. Согласно этой версии, Украина хочет сделать так, чтобы Россия не могла сразу снова рассчитывать на паромы как на замену железнодорожному маршруту через Керченский пролив", - пишет издание.

При этом непонятно, когда и как украинские военные намерены снова атаковать Крымский мост. Ранее для этого использовался заминированный автомобиль и надводный беспилотник.

Удары по Крымскому мосту: предыдущие операции

Украина уже дважды успешно поражала незаконно построенный россиянами Крымский мост. Впервые "хлопок" на мосту через Керченский пролив произошел в начале октября 2022 года - на переправе прогремел взрыв. Как следствие - произошло частичное разрушение автомобильных пролетов.

Через некоторое время мост отремонтировали, но ненадолго. В июле 2023 года Украина поразила его во второй раз. Тогда для удара по Крымскому мосту уже применялись морские дроны. В воду упал один пролет автомобильной части моста, а на восстановление моста у россиян ушло несколько месяцев.

Стоит отметить, что в феврале 2024 года командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заявлял, что Крымский мост не достоит до конца года. Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что пока системы ПВО и ПРО россиян, а также места базирования их авиации в Крыму, не будут уничтожены, бить по Крымскому мосту нет смысла - вражеская противовоздушная оборона может уничтожить наши ракеты и дроны.

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