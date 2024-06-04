Она была известной актрисой Голливуда и Бродвея.

Легендарная актриса Дженис Пейдж, которая известна по культовому сериалу "Санта-Барбара", фильмам "Шелковые чулки", "Игра в пижамы" и другим киноработам, ушла из жизни. Она была одной из последних представительниц "Золотого века" Голливуда. Об этом сообщает издание Metro.

Женщине через три месяца должно было бы исполнится 102 года. Известно, что Дженис умерла естественной смертью в своем доме в Лос-Анджелесе.

Что известно об актрисе Дженис Пейдж

С 5 лет Дженис начала сниматься в шоу как певица. Однако позже она подписала контракт с компанией Warner Brothers и ее актерская карьера пошла вверх.

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Дебютным фильмом был "Купающейся красавицы", который вышел на экраны в 1944 году. Через два года Пейдж получила свою первую главную роль в кино. Затем было немало фильмов и сериалов с ее участием, самые известные из которых: "Санта-Барбара", "Игра в пижамы", "Дорис Дэй, пожалуйста, не ешьте ромашки", "Шелковые чулки", "Коломбо" и другие.

Затем женщина начала увлекаться театром, но в свои 80 лет Дженис завершила актерскую карьеру. В последнее время она редко появлялась на публике.

Напомним, ранее стало известно о смерти известного украинского режиссера.

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