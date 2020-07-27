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В Украине за нарушение карантина закрыли 37 ночных клубов

16:14, 27 июля 2020
Общество
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Клубы закрыли за нарушение карантина / фото УНИАН

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, сегодня президент Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по предотвращению распространения коронавируса.

Во время совещания представители Министерства внутренних дел сообщили, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клубов.

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"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителе. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все хотим возвращения к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию", - отметил Зеленский.

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