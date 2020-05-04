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В Житомире заработали салоны красоты, кафе и спортклубы (видео)

13:44, 04 мая 2020
Общество
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Отмечается, что в кафе заказать столик пока нельзя, но посетитель может зайти внутрь заведения и сделать заказ «на вынос».

Салоны красоты работают исключительно по предварительной записи. Говорят, что очередь у них уже на несколько месяцев наперед.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство планирует ослабить карантинные ограничения с 11 мая.

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