Карантин в Украине: пленум Верховного суда оспаривает ряд введенных ограничений

Конституционный суд просят признать производство по этому представлению неотложным и рассмотреть его в срок, не превышающий один календарный месяц.

Пленум Верховного суда обратился в Конституционный суд с представлением о конституционности установления некоторых ограничений на период карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов Кабинета министров и Верховной Рады.

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Об этом сообщается на портале "Судебная власть".

"Верховный суд с пониманием относится к ситуации в государстве, сложившейся в связи с распространением на территории Украины COVID-19, и в целом поддерживает меры, направленные на преодоление внешних и внутренних угроз безопасности и защите здоровья граждан, не противоречащие основному Закону Украины. В то же время результаты анализа отдельных положений постановления Кабинета министров... позволяют сделать вывод, что их сущность и практическая реализация, по мнению пленума Верховного суда, не соответствуют Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В частности, по мнению пленума, предусмотреное Кабмином осуществление противоэпидемических мер, связанных с самоизоляцией, ограничивает право человека на свободу передвижения. Также ограничение деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу прямо противоречат конституционным гарантиям - этим нарушается право лиц свободно покидать территорию Украины, которое может быть ограничено только законом, а не актами Правительства.

Отмечается, что решением органа исполнительной власти нельзя устанавливать ограничение права граждан на мирные собрания. Ведь, согласно Конституции, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

Кроме того, в Верховном суде объясняют, что конституционным гарантиям противоречат установленные правительством положения о самоизоляции лиц, достигших 60 лет, а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим - нет.

Согласно представлению пленума, акты Кабмина ограничивают и другие конституционные права, возможные только в условиях чрезвычайного или военного положения: права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи.

Однако, по мнению пленума ВС, законом, которым до завершения карантина ограничена заработная плата и денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений, а также народных депутатов, судей, прокуроров и других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами, осуществлено непропорциональное вмешательство в имущественные права этих лиц.

Пленум ВС попросил КСУ признать производство по этому представлению неотложным и рассмотреть его в срок, не превышающий один календарный месяц.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

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