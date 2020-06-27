В 13 областях могут усилить карантин – Степанов

13 регионов Украины не соответствуют критериям, необходимым для ослабления ограничений

В регионах с резким ростом новых случаев COVID-19 могут усилить карантин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга.

«В условиях адаптивного карантина был резкий рост в некоторых областях, увеличение количества новых случаев, резкое заполнение коек в больницах, то есть критерии, определенные в постановлении (правительства), превышены по 13 областях. Это и западные области, и город Киев», - отметил Степанов.

Читайте такжеВ Киевской области усилили карантин

По словам министра, после соответствующего представления от главных санитарных врачей областей будет приниматься решение об усилении карантинных мер в этих областях.

«Это может касаться и работы городского транспорта, работы спортивных заведений, дошкольных учреждений и остальных учреждений, которые существуют», - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

Правительство ввело определенные критерии для ослабления ограничительных мер, а именно: инцидентность - среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения: менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, должна составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

Решение об усилении или смягчении карантинных мероприятий должны принимать областные комиссии ТЭБ и ЧС.

17 июня Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.

26 июня в Украине было выявлено 948 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 228 человек, зафиксировано 24 летальных случаев.

Наибольшее количество случаев COVID-19 минувших суток было зафиксировано во Львовской, Ривненской, Закарпатской областях и в Киеве.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram