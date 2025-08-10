Пустые пляжи и улицы: как сейчас выглядит популярный курорт в Запорожской области (видео)

На одном из пляжей отдыхают не более нескольких десятков людей.

Кирилловка в Запорожской области до оккупации россиянами была популярным курортом, который летом собирал толпы отдыхающих. Теперь же пляжи пустуют даже в разгар сезона.

Местные жители показали в соцсетях, как выглядит Кирилловка в августе 2025 года, пока находится под оккупацией. Можно заметить, что на одном из пляжей отдыхают не более нескольких десятков людей.

Еще один видеоролик демонстрирует почти пустой пляж в Кирилловке. Также можно заметить, что вместо туристов на улицах - одиночные прохожие.

Это видео собрало более 500 комментариев, многие из которых оставили украинцы. Они возмущены тем, во что оккупанты превратили некогда популярный курорт.

Как сейчас выглядит оккупированный Железный Порт

Ранее в Telegram-канале "Типичный Кривой Рог" показали, как сейчас выглядит Железный Порт в Херсонской области, который временно оккупирован россиянами. На пляжах появились водоросли, а также металлические конструкции, которые торчат прямо из песка.

Более того, во время курортного сезона на пляже вообще нет посетителей. До оккупации пляжи на курорте были переполнены.

