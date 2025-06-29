На некоторых пляжах вода в море находится в очень плохом состоянии.

Известный курорт Кирилловка, что на Запорожье, который захватили оккупанты, остается безлюдным уже четвертый год подряд. Несмотря на хорошие условия, в поселок никто не приезжает, поэтому побережье становится все более пустым. Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на видео местных жителей.

В частности на одном из видео, которое было снято 20 июня, мужчина рассказал, что сейчас происходит на пляже в Кирилловке. По его словам, погода в конце июня не очень благоприятная, поскольку из-за холодного ветра нельзя нормально отдохнуть. На пляже почти никого нет, несмотря на то, что сейчас разгар сезона.

Что касается моря, то вода в нем мутная, а вдоль берега плавают водоросли.

"Людей сейчас нет, и, видимо, в ближайшее время не будет", - отметил мужчина.

На другом видео можно увидеть следующий пляж. Такие кадры были сняты 22 июня. Людей там также немного, однако на этом месте все же кто-то отдыхает. Там даже есть аттракцион типа "Дракон", однако желающих развлечься очень мало.

В то же время пляж имеет значительно более чистый вид - вода прозрачная и небольшое количество водорослей.

"На следующих кадрах показывают ночной клуб "Техас". По словам кирилловцев, в апреле 2025 года здесь продолжались восстановительные работы. Рядом - небольшой рынок: несколько ларьков с сувенирами, надувными кругами, шляпами, очками - все то, что обычно покупают для отдыха у моря. Но и здесь почти пусто, покупателей нет, а точки торговли - закрыты", - добавили в "Телеграфе".

Вдали можно увидеть большое колесо обозрения, которое должно было бы быть главным развлечением на курорте, однако сейчас оно не двигается.

В целом в последние недели, как рассказывают местные жители, вид пляжей в Кирилловке не привлекает туристов. Под ногами - плетень, а в воде - густые зеленые водоросли.

"Такое явление не редкость для Азовского побережья. Повышенная температура воды, отсутствие течения и большое количество органических веществ (например, из канализации) создают идеальные условия для "цветения"", - подчеркивают в "Телеграфе".

В то же время некоторые пляжи убирают. На видео можно увидеть, что из-за плохой погоды на пляже людей почти нет, хотя вода теплая. Даже на центральном пляже, где до 2022 года людей было переполнено, сейчас везде свободно.

Украинские курорты в оккупации

Как писал УНИАН, ранее в оккупированном Геническе местным жителям ограничили отдых на пляже. Все объясняется, тем, что оккупационные власти готовятся к приезду российских туристов, поэтому местных жителей просят не отдыхать на основном пляже после 09:00 "для собственной безопасности".

Как пишут активисты движения "Жовта стрічка", оккупационные власти стараются к минимуму приводить к контактам между местным населением и россиянами и иммигрантами, чтобы не портить картинку "русского мира".

Также ранее местные жители рассказывали, что сейчас на курорте Кирилловка вместо тысяч туристов, которые каждое лето приезжали на отдых, царит тишина, а из "посетителей" пляжей можно встретить только бездомных собак, которые бродят по пустым берегам.

Кроме того, СМИ писали, что сейчас прибрежная зона, вероятно, заминирована оккупантами, поэтому это очень опасно для гражданского населения.

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