Обязанности мэра временно будет исполнять секретарь горсовета Игорь Коваль.

С сегодняшнего дня, 16 октября, исполняющим обязанности городского головы Одессы назначен секретарь горсовета Игорь Коваль. Он займет эту должность вместо мэра Геннадия Труханова, которого лишили гражданства Украины.

Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном сайте Одесского городского совета. Отмечается, что Коваль будет исполнять обязанности мэра, согласно действующему законодательству.

"Согласно части второй статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" исполнение обязанностей Одесского городского головы с 16 октября 2025 года возложено на секретаря Одесского городского совета Игоря Коваля", - говорится в документе.

Также уточняется, что соответствующее распоряжение №1137К подписано сегодня, 16 октября.

Что известно об Игоре Ковале

Игорь Коваль, 1955 года рождения, - историк, политолог, доктор политических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины. Бывший ректор Одесского национального университета имени Мечникова. Со 2 декабря 2020 года - секретарь Одесского городского совета девятого созыва.

Лишение украинского гражданства Труханова

14 октября стало известно, что мэра Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины, потому что, по данным СБУ, он имеет гражданство РФ и паспорт страны-агрессора. Согласно расследованию украинской спецслужбы, по состоянию на сейчас Труханов является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт РФ, а копии соответствующих документов есть в распоряжении СБУ.

Сам Труханов это опровергает. Он уверяет, что никогда не имел российского гражданства, а фото документов, которые распространяются, называет подделкой и провокацией. По его словам, решение о лишении гражданства он будет оспаривать в суде.

