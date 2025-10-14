По данным спецслужбы, в 2015 году городской председатель получил загранпаспорт страны-агрессора.

Мэр города Геннадий Труханов, которого лишили украинского гражданства, имеет действующий загранпаспорт РФ и имел российский внутренний паспорт, который был отменен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, которая отмечает, что провела соответствующее расследование. "Комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства приняла решение о прекращении гражданства нашего государства городскому председателю Одессы Геннадию Труханову. Такое решение, в частности, основывается на доказательной базе Службы безопасности и утверждено указом президента Украины", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, по состоянию на сейчас действующий городской председатель Одессы Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы.

Согласно информации СБУ, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта. Говорится, что документ выдан сроком на 10 лет пока является действующим документом.

"Что касается внутреннего паспорта РФ, то по имеющейся информации, в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы и в итоге суд в Московской области отменил действие его внутреннего паспорта", - рассказали в спецслужбе.

В то же время добавляется, что в дополнительных пояснениях суд пояснил: отмена или отказ лица от документа не влечет за собой лишение гражданства РФ, приобретенного "на законном основании".

Таким образом, сообщает СБУ, Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора. Он также имеет, по данным спецслужбы, идентификационный код, который отображается в базе данных "федеральной налоговой службы РФ".

Ситуация вокруг Труханова

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о решении по ряду лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. Среди них - мэр Одессы Геннадий Труханов. Городского председателя на улице "перехватили" активисты и задали несколько вопросов. В частности его спросили, собирается ли он обжаловать это решение. Труханов ответил, что да, и сказал, что не собирается покидать Украину.

