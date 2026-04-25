Год реформы: корпуса Нацгвардии 'Азов' и 'Хартия' повысили эффективность армии и уровень доверия, но требуют масштабирования

В Украине продолжается переход к корпусной системе управления в Силах обороны – одной из ключевых реформ военного времени. Спустя год после создания 1-го корпуса НГУ "Азов" и 2-го корпуса "Хартия" эти подразделения уже продемонстрировали результаты в боевых операциях в Харьковской и Донецкой областях, – об этом говорится в материале "24 канала".

В частности, подразделения "Азова" во взаимодействии с другими силами обороны остановили продвижение противника на Добропольском направлении, освободили ряд территорий и нанесли врагу существенные потери.

2-й корпус Нацгвардии "Хартия" сыграл ключевую роль в Купянской операции: благодаря созданию совместного центра управления с другими подразделениями удалось перехватить инициативу, сорвать планы противника и стабилизировать ситуацию на направлении.

Видео дня

По данным боевой отчетности, в ходе этих эффективных операций подразделения "Азова" и "Хартии" уничтожили тысячи оккупантов, много российской техники и значительное количество беспилотных систем.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко подчеркивает:

"Корпуса – это уже целостные организмы с четким управлением, которые позволяют быстрее принимать решения и эффективнее координировать все элементы боя".

По его словам, ключевым преимуществом новой модели является возможность действовать не отдельными подразделениями, а как единая система – со своими штабами, артиллерией, разведкой и логистикой.

В то же время реформа требует дальнейшего развития. Среди ключевых вызовов – доукомплектование личного состава, усиление подготовки военных, а также совершенствование координации между корпусами и смежными подразделениями.

В перспективе командование рассматривает расширение корпусной системы как основу для повышения устойчивости фронта и эффективности управления войсками.

Эта трансформация соответствует и общественному запросу.

По данным исследования Active Group, 72,5% украинцев поддерживают единую систему подчинения в армии, а более 50% – выступают за аполитичность военных во время войны.

Именно подразделения, демонстрирующие системность, дисциплину и координацию с командованием, пользуются наибольшим доверием.

В ТОПе – "Азов" (15,2%), Силы специальных операций (14,7%), СБУ "Альфа" (13,4%), "Хартия" (11,7%) и 3-й армейский корпус (11,0%).

