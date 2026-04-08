Общество ожидает единства: армия должна действовать в единой системе с государством, - исследование

Украинское общество демонстрирует четкий запрос на согласованное взаимодействие между армией и государственным руководством.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, представленного исследовательской компанией Active Group во время пресс-конференции на тему "Военные и политика: баланс медийности, влияния и единства государства".

Одним из главных выводов стало то, что граждане ожидают от Вооруженных сил и других военных формирований не автономности, а работы в рамках единой системы управления. Речь идет о модели, где решения принимаются централизованно и реализуются без разрывов между уровнями командования.

Видео дня

Этот общественный запрос подтверждается сразу несколькими показателями. В частности, фиксируется высокая поддержка вертикали управления в армии, негативное отношение к политизации военных, а также высокий уровень доверия к подразделениям, действующим в тесном взаимодействии с государственными структурами.

В такой логике формируется и перечень подразделений, которые граждане считают наиболее эффективными и соответствующими этой модели. Среди них – Силы специальных операций, спецподразделение СБУ "Альфа", "Азов", а также подразделения Национальной гвардии, в частности "Хартия".

Как отмечают исследователи, фактически речь идет о формировании нового общественного стандарта армии – где определяющими являются не только боевые результаты, но и способность действовать как часть целостного государственного механизма.

Именно такая модель взаимодействия армии и государства сегодня получает наибольшую поддержку среди украинцев.

