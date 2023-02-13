Автомобиль Ford Ranger поступил в одно из оперативных подразделений, выполняющих боевые задачи на востоке страны.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины еще два внедорожника высокой проходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда

Автомобиль Ford Ranger поступил в одно из оперативных подразделений, выполняющих боевые задачи на востоке страны.

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Внедорожник Mitshubishi L-200 успешно работает в составе роты огневой поддержки и помогает защищать украинское небо.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 67 автомобилей, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. Группа компаний Favbet в 2022 году направила в государственный бюджет 140 млн грн только в качестве лицензионных платежей, не учитывая разные налоги от текущей деятельности.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.