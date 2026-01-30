Экс-главред 'Экономической правды' разоблачил масштабную коррупционную схему в проекте Томаша Фиалы

Фонд Фиалы под видом инвестиций в возрождение Украины привлек средства в свой коррупционный проект, отмечает журналист.

Инвестиционный фонд возрождения Украины, которым руководит "Dragon capital" Томаша Фиалы, привлекает деньги европейцев в собственный проект, в котором обнаружены коррупционные схемы. Об этом написал экс-главред "Экономической правды" Сергей Лямец.

"На днях вы наверняка читали, что "Драгон" будет управлять инвестиционным фондом возрождения Украины. Что на самом деле? Завели деньги европейцев и вложили в свой проект. А накануне рассказали, что будут вкладывать в Украину. Вроде бы и не соврали. Действительно вложили в Украину", – отметил он.

Вместе с тем, журналист отметил коррупционную составляющую проекта, в который фонд Фиалы привлек финансирование.

"На сайте Power One указано, что это общий проект Dragon Capital и Negen, а Negen основана Владимиром Кудрицким и Андреем Немировским. Кудрицкий был главой "Укрэнерго" и продвинул гарантии оплаты будущей энергии в евро! Обычная энергетика таких привилегий не имеет. То есть, это "зеленый тариф" №2. Теоретически, за это Кудрицкий должен получить подозрение за коррупцию, потому что логические звенья складывается четко: сначала он гарантирует схему доходов для бизнеса – а затем строит в партнерстве с "Драгоном" энергетический объект. И что с того, что на деньги ЕС?" – сообщил Лямец.

В итоге, по его мнению, остается неприятное послевкусие.

"Все равно, что импортеры электроэнергии отчитаются о рекордных доходах в 2026, а киевская мэрия – об экономии на расчистке дорог", – написал он.

Как сообщалось, 21 января в Давосе был презентован Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I (ADUIF, Фонд). Управляющие партнеры фонда – Amber Infrastructure и Dragon Capital. Инвестиционная компания Dragon Capital основана Томашем Фиалой в 2000 году.

