Стало известно, будут ли открывать детские лагеря в Киеве до завершения карантина

Заведения не откроются, как минимум, до 31 июля.

Столичные заведения оздоровления и отдыха для детей до завершения карантина открывать не будут.

Об этом заявила заместитель директора Департамента молодежи и спорта КГГА Людмила Панченко, сообщает пресс-служба администрации.

Таким образом, деятельность учреждений запрещена как минимум до 31 июля. Однако, на соответствующих территориях будут обеспечивать безопасные условия, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий для дальнейшего открытия.

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"На территории Киева насчитывается 8 учреждений, расположенных в городской зоне. По информации их руководителей, к дальнейшему открытию готовы 7 заведений, а именно: МДЦ "Артек", ДОЗ "Волна", ДОЛ "Сокол", ДОК "Антей", ВОТ "Лидер", ДОЛ "Лесной", ДПЗОВ "Пуща-Водица". ДЗСТ "Жовтень", который является подразделением дочернего предприятия "Клинический санаторий "Жовтень", открываться в 2020 году не планирует", - рассказала она.

Вышеуказанные заведения планируют проверить после поступления от Министерства здравоохранения официальных разъяснений и временных рекомендаций по их функционированию.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве заявляли, что несмотря на карантин дети перед школой должны пройти медосмотр и пробу Руфье.

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