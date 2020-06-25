Несмотря на карантин, дети перед школой должны пройти медосмотр и пробу Руфье - Степанов

По словам министра здравоохранения, до начала учебного года еще есть время на необходимые медицинские осмотры.

Несмотря на карантин, дети перед началом учебного года в школе должны пройти медицинский осмотр, в том числе и пробу Руфье для оценки работоспособности сердца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге.

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«Есть проба Руфье - это проба, которая определяет работоспособность сердца. То есть, возможность того или иного ребенка иметь физическую нагрузку, заниматься физкультурой. Относительно прохождения и подготовки вообще к школе, то есть подписанные декларации или с семейным врачом, или с педиатром. Есть соответствующая подготовка к школе и прохождение врачей, в том числе и по пробе Руфье», - заявил он.

«Есть еще время, мы сняли некоторые ограничения посещения, в том числе, врачей, поэтому я думаю, что за это время возможно пройти эту пробу, тем более, что это касается здоровья ребенка», - добавил Степанов.

Как сообщал ранее УНИАН, в Минобразования заявили, что 2020/2021 учебный год начнется 1 сентября, а формат работы школ будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации в стране.

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