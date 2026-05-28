Минобороны проинформировало народных депутатов о деталях армейской реформы, – СМИ

В частности, предполагается повышение базового денежного довольствия военнослужащих с 20 тысяч до 30 тысяч гривен.

Министр обороны Михаил Федоров на этой неделе представит народным депутатам свое видение ряда изменений в правилах прохождения военной службы. Они, в частности, предусматривают изменения в денежном обеспечении военнослужащих, сроках службы и возможности увольнения для отдельных категорий военных, служащих с 2022 года. Об этом РБК-Украина рассказали собеседники в Раде.

В частности, как отмечается, сейчас концепция изменений не касается самого процесса мобилизации или ТЦК и СП. Изменения в этих сферах команда Минобороны планирует представить депутатам в середине июня.

В начале недели команда Минобороны представила эти изменения депутатам из профильного парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Среди изменений, представленных Минобороны, предусмотрено повышение базового денежного обеспечения военнослужащих с 20 тысяч до 30 тысяч гривен, а также предусмотрено, что военные смогут получать денежное обеспечение до 400 тысяч гривен, в частности те, кто проходит службу на передовой.

"То есть за каждый день выполнения боевых задач, в зависимости от их сложности и т. д., планируется дополнительная оплата в размере 20–40 тысяч в день", – рассказал один из собеседников.

Также планируется увеличение денежного обеспечения для командиров бригад, штабов, корпусов и Главнокомандующего. Параллельно ведомство разрабатывает систему контрактов, которая будет доступна и для тех, кто уже мобилизован, прошел рекрутинг и служит в армии. Эта система будет предусматривать четкие сроки службы. Для отдельных категорий они составят до 2 лет, после чего у них будет определенный срок на отдых, который пока обсуждается. Для тех, кто получил ранения, срок службы, определенный контрактом, будет меньше.

Реформа армии: что известно

Как сообщал УНИАН, советник министра обороны Сергей Стерненко анонсировал, что Минобороны Украины готовит армейскую реформу, которая будет состоять из двух этапов. Первый этап начнется в июне. Он будет касаться изменений в денежном обеспечении. Украинские пехотинцы будут получать в разы больше денег, чем получают сейчас. Появится система контрактов.

По его словам, также Минобороны планирует повысить денежное обеспечение для всех военнослужащих. Второй этап реформы коснется изменений в мобилизации.

Он также прокомментировал состояние армии РФ. По словам Стерненко, Силы обороны увеличат количество ударов вглубь России как минимум вдвое до конца года. Также он отметил, что в РФ уже начались серьезные экономические проблемы, что проявляется в общественных настроениях.

