Реально воюет 20-30%: эксперт об аудите в Силах обороны Украины

Таким образом планируется увеличить количество военных, которые будут непосредственно участвовать в боевых действиях.

Планы министерства обороны сбалансировать количество военных в тылу и на фронте могут позволить увеличить количество военных в боевых частях без усиления мобилизации. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Очень много мы слышим, что сейчас есть некомплект в боевых частях. Очень много слышим о том, что из более чем миллиона численности Вооруженных сил, реально воюет может процентов 20-30. Это открытые данные. Для того, чтобы без усиления мобилизации и дополнительной нагрузки на ТЦК, увеличить это количество персонала, количество военных в боевых частях, проводят этот аудит. Для того, чтобы снять тех, кто сейчас засел в тылу, и бросить их в боевые части. Чтобы повысить комплектацию и увеличить ту часть армии, которая ведет боевые действия. Но будет другой вопрос, человек, который сидит на должности в тылу – он там не зря же сидит", – сказал Попович.

Аудит в ВСУ: что известно

Напомним, ранее о том, что подобный аудит планирует провести глава Минобороны Михаил Федоров, сообщила народный депутат Украины Нина Южанина. По ее словам, целью такого аудита является выравнивание системы для того, чтобы военных, выполняющих основную работу, было больше.

Отметим, что Александр Сырский в январе сообщал, что Силы обороны улучшили ситуацию с укомплектованностью бригад по сравнению с тем, что было летом 2025 года. По его словам, этого удалось достичь благодаря надлежащему отношению к военнообязанным и мотивации.

