Рассказываем, кто в Украине имеет право на отсрочку от мобилизации и на каких основаниях она предоставляется.

Хотя мобилизация в Украине продолжается, законодательство предусматривает ряд оснований, позволяющих временно не подлежать призыву в армию. Однако далеко не каждая профессия или жизненная ситуация автоматически дает такую возможность. Разберемся, кто имеет право на отсрочку по новому закону о мобилизации и какие категории работников чаще всего получают бронь.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья или уходу за больными

Основания для получения отсрочки определяются Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". И прежде всего такое право сохраняется за гражданами, имеющими определенные семейные обстоятельства.

В частности, в июле продолжит действовать отсрочка по инвалидности, а также отсрочка по уходу за родителями, детьми и другими близкими родственниками с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями (при отсутствии иных лиц, могущих обеспечить такой уход).

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Фактически отсрочка до завершения мобилизации также предоставляется родителям троих и более несовершеннолетних детей, одиноким матерям, отцам и опекунам. Причем если трое детей от разных браков - мобилизация такого родителя все равно не должна проводиться. Правда, в таком случае несколько усложняется процесс оформления документов, а точнее - это становится невозможно сделать через приложение "Резерв+".

В таких случаях оформление происходит через ТЦК, и при себе, помимо удостоверения личности и ИНН, нужно иметь свидетельства о рождении детей, о браке или справки о состоянии здоровья родственника, в зависимости от основания.

Также при необходимости могут запросить дополнительные подтверждения, например, о составе семьи или отсутствии других лиц, которые бы могли осуществлять уход. После проверки документов решение об отсрочке оформляется официально.

Отсрочка для студентов, аспирантов, докторантов и научных и работников

Кроме того, отсрочка от мобилизации на определенный период предоставляется студентам, аспирантам, докторантам и, в некоторых случаях, интернам. При этом основной принцип здесь остается прежним – обучение должно быть последовательным и непрерывным, то есть нельзя, например, завершить учебный год до срока, чтобы заново поступить на первый курс для продления отсрочки.

Соответственно, от призыва не освобождает заочная форма обучения, а также повторное или параллельное получение образования.

Еще следует уточнить, что студенты имеют право на отсрочку только при условии непрерывного обучения, и в интервале между завершением одного уровня и зачислением на следующий (например, при окончании бакалавриата) отсрочка сохраняется лишь до завершения учебного процесса, а затем возобновляется только после официального поступления (в магистратуру или аспирантуру).

Что касается того, что нужно, чтобы получить отсрочку от мобилизации студентам, то прежде всего при себе необходимо иметь справку из Единой государственной электронной базы образования, подтверждающую статус студента или аспиранта, а также соответствующее заявление (заполняется на месте) и военный учетный документ.

Наконец, важно отметить, что отсрочка не предоставляется автоматически: при переходе на новый уровень обучения ее нужно будет подтверждать заново, даже если предыдущая еще действует по сроку.

Отсрочка через бронирование критически важными предприятиями

Одну из самых распространенных категорий отсрочек составляет временное бронирование. Оно распространяется на сотрудников органов государственной власти, предприятий оборонно-промышленного комплекса, объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта, связи, здравоохранения, агропромышленного комплекса и других сфер, признанных критически важными для экономики и жизнедеятельности страны.

Причем важно иметь в виду, что профессия сама по себе не гарантирует отсрочку. Например, врач, айтишник, энергетик или железнодорожник могут получить бронь только в случае работы на предприятии с официальным статусом критически важного и при условии своевременного оформления бронирования работодателем.

Тем не менее, говоря о том, какие специальности дают отсрочку от мобилизации, чаще всего подразумеваются работники энергетического сектора, оборонных предприятий, железных дорог, метрополитена, аварийно-спасательных служб, телекоммуникационных компаний, медицинских учреждений, а также специалисты в области кибербезопасности и отдельных направлений IT.

За последние месяцы Кабинет Министров и Министерство экономики Украины неоднократно заявляли о пересмотре правил бронирования. В частности, были утверждены изменения, касающиеся критериев критичности предприятий, количества забронированных сотрудников и требований к зарплатам в компаниях. Впрочем, уже оформленные бронирования будут сохранять силу до окончания установленного срока.

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