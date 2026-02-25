Последствия будут фатальными: ученые бьют тревогу из-за состояния моста Патона

Каждый день промедления может обернуться фатальными последствиями для одной из главных переправ Киева.

Ученые призвали власти немедленно начать капитальный ремонт моста Патона в Киеве. Национальный комитет Украины по теоретической и прикладной механике обратился с соответствующим письмом к премьер-министру Юлии Свириденко.

Председатель комитета, первый вице-президент НАН Вячеслав Богданов в интервью "Вестнику НАН Украины" сообщил, что очередное плановое обследование моста имени Патона зафиксировало новые угрожающие факты в мостовом сооружении. Возникли значительные дефекты и повреждения, которые существенно влияют на надежность и долговечность как моста в целом, так и отдельных его конструкций.

"Остаточный ресурс моста оценен как нулевой. Коллеги вообще удивляются, почему до сих пор разрешено им пользоваться", - отметил Богданов.

Академик подчеркнул, что каждый день промедления грозит фатальными последствиями.

"Не хотел бы пугать людей в и без того тяжелые времена, но коррозия неумолимо разъедает это сооружение, и если не позаботиться о нем сейчас, то уже лет через пять может быть поздно", - отметил он.

Богданов объяснил, что коррозия поперечных балок, на которых держатся плиты проезжей части, фактически охватила почти весь металл. Если раньше коррозионные процессы развивались по линейной зависимости, то теперь она превращается в непредсказуемую кривую.

По его словам, мост пока держится благодаря четырем главным балкам, которые "в более или менее приличном состоянии".

"Мы хорошо осведомлены о ситуации и не можем оставаться равнодушными. Да, наша страна сейчас переживает очень нелегкие времена, ежедневно возникает множество проблем различной сложности, которые властям приходится решать. Но проблема с мостом имени Е.О. Патона уже давно перезрела. Надеюсь, к нашим аргументам прислушаются и дело удастся сдвинуть с мертвой точки", - добавил он.

Состояние столичных мостов – главные новости

Аварийное состояние двух из пяти столичных автомобильных мостов через Днепр – Патона и Метро – продолжает ухудшаться с каждым днем. Эксперты постоянно предупреждают об опасности их дальнейшей эксплуатации. Специалисты Министерства восстановления еще в 2024 году фиксировали значительные повреждения этих двух важных мостов, по которым ежедневно проезжают более 100 тысяч транспортных средств.

Инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов рассказывал, что мосты Патона и Метро в Киеве официально относятся к неработоспособному состоянию эксплуатации и являются аварийными, из-за чего пользоваться ими должно быть запрещено.

Инженер путей сообщения, специалист в области градостроительства Анна Минюкова рассказывала, что стоимость строительных работ по восстановлению одного работоспособного состояния моста Метро составляет 500 млн долларов.

