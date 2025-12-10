Бойцы 44 бригады ВСУ получили мощные зарядные станции от волонтеров "Украинской команды"

Волонтеры "Украинской команды" передали бойцам 44 ОМБр ВСУ большую партию мощных зарядных станций. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Передали партию мощных зарядных станций бойцам 44-й отдельной механизированной бригады. Эти героические ребята защищали Луганщину, Харьковщину. А сейчас мужественно сдерживают продвижение врага в Донецкой области", - написал Палатный.

Он уверен, что волонтерская поддержка поможет бойцам лучше выполнять боевые задачи.

"Для бесперебойной работы РЭБов и дронов на передовой нужны автономные источники питания. Уверен, что эти зарядные станции помогут бойцам еще лучше выполнять боевые задания и сохранят жизни и здоровье наших героев", - сказал Артур Палатный.

Ранее "Украинская команда" передала партии зарядных станций 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, Третьему армейскому корпусу, полку "Ахиллес" СБС и другим воинским подразделениям.

Также "Украинская команда" передает на передовую противодроновые сеткометы, позволяющие бойцам защитить себя от вражеских беспилотников, в том числе на оптоволокне.

