Эвакуационная колонна начала прибывать в Запорожье около 16:42.

В Запорожье на пяти эвакуационных автобусах прибыли 156 гражданских, эвакуированных 1 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

"С облегчением подтверждаю, что операция по безопасному проходу из Мариуполя успешно завершена. Думаю о всех тех, кто остался в окружении в городе. Мы будем делать все возможное, чтобы им помочь", - сказала Лубрани.

Координатор ООН рассказала, что ехала в автобусах вместе с мариупольцами, которых удалось вывезти из Мариуполя 1 мая. Люди рассказали ей детали пребывания в бункерах "Азовстали", которые Лубрани сравнила с "адом".

Кроме родственников, эвакуированных встречала вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, волонтеры и журналисты.

Эвакуированные мариупольцы рассказали журналистам, что 2 мая они ждали проверки оккупантов в Мангуше близ Мариуполя. Сегодня около 8 утра автобусная колонна выехала в направлении Запорожья.

По приезду эвакуированным предоставили воду и питание.

Эвакуация из "Азовстали"

1 мая началась эвакуация гражданских с Мариупольского завода "Азовсталь". В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что около 100 человек выехали в Запорожье.

По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, из бомбоубежищ на территории "Азовстали" 2 мая удалось вывести более 100 гражданских людей.

В тот же день вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на "Азовстали" ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы.

А сегодня, 3 мая, стало известно, что в результате ночного авиаудара по заводу "Азовсталь" погибли две гражданские женщины.

Вас также могут заинтересовать новости: