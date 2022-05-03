Детей заставляют указывать эту область, подписывая школьные тетради.

В двух оккупированных российскими войсками районах возле Мариуполя дети подписывают школьные тетради с указанием "Ростовской области".

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Теперь и в Мангушском и Никольском районах в школах дети подписывают тетради "Ростовская область"...", - заявил Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что ряд частных предприятий Ростовской области получили заказы на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. "В перечень учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учреждения образования, больницы, полиция, Загсы и административные учреждения. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками", - говорится в сообщении.

В ГУР уточнили, что на заказанных штампах и печатях содержится надпись: "россия, республика донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация".

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