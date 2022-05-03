С утра противник пытается штурмовать завод "Азовсталь" с привлечением бронетанковой техники.

В результате ночного авиаудара по заводу "Азовсталь" в Мариуполе погибли 2 гражданские женщины.

Об этом сообщил командир 12 бригады оперативного назначения Нацгвардии Денис Шлега в эфире информационного телемарафона.

"В настоящее время обстановка на "Азовстали" очень усложнилась, всю ночь по заводу била ствольная артиллерия корабельная артиллерия и самолеты. Должен сообщить печальную новость - во время массированного авиаудара в одном из бункеров погибли 2 гражданские женщины. С утра противник пытается штурмовать завод "Азовсталь" с привлечением бронетанковой техники. Наши воины мужественно отражают все атаки", - сказал он.

Шлега сообщил, что госпиталь на заводе в результате бомбежки был поврежден и его работа значительно затруднена.

"Не хватает медикаментов, не хватает материалов, операционных приборов, поэтому медики, которые проводят операции, находятся в очень сложных условиях. На заводе находится около 500 раненых, без надлежащего питания и надлежащей медицинской помощи невозможно их вылечить. Есть очень досадные случаи, что люди гибнут от ненадлежащей медицинской помощи", - сказал командир бригады.

По его словам, сейчас на заводе находится около 200 гражданских, из них 20 детей, и поэтому необходимо активизировать темпы эвакуации.

Как сообщал УНИАН, 1 мая началась эвакуация гражданских лиц с Мариупольского завода "Азовсталь". В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что около 100 человек выехали в Запорожье.

По данным городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, из бомбоубежищ на территории "Азовстали" 2 мая удалось вывести более 100 гражданских людей.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 2 мая заявила, что на "Азовстали" ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы.

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