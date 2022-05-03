В помещении школы №9 Мариуполя оккупанты начали регистрацию частного жилья.

В Мариуполе началась регистрация частного жилья с целью "легализации" фактического присвоения имущества оккупантами.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В помещении школы №9 Мариуполя оккупанты начали регистрацию частного жилья. Формально - для определения размера компенсации за жилье. Фактически - для проведения инвентаризации и "легализации" фактического присвоения имущества оккупантами", - написал он.

Как отметил Андрющенко, оккупанты для создания иллюзии законности могут применить процедуру признания имущества бесхозным или выморочным, которую уже успешно использовали в Донецке.

Что касается государственного и коммунального имущества, то, по информации советника мэра Мариуполя, "отдельной бумагой за подписью главаря Пушилина оно уже "считается" собственностью оккупантов".

"Неудивительно, что они восхищаются флагом СССР. Воры и мародеры. Ничего нового", - подчеркнул Андрющенко.

Эвакуация из Мариуполя

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 1 мая, началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в укрытии предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. Первая группа примерно из 100 человек выехала на подконтрольную территорию. 2 мая они прибыли в Запорожье.

Утром 2 мая в Мариуполе началась вторая волна эвакуации. В мэрии Мариуполя добавили, что также есть предварительная договоренность о приобщении, присоединении людей в Мангуше, в Бердянске и приобщении колонн из собственного транспорта.

Как сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, из бомбоубежищ, расположенных на территории "Азовстали", уже удалось вывести более 100 человек.

Отметим, что более 30 тысяч мариупольцев оккупанты принудительно депортировали в Российскую Федерацию. Российские захватчики не получают поддержки от населения, а затем прибегают к хитрости: под предлогом эвакуации людей на подконтрольные Украине территории — везут их в фильтрационные лагеря.