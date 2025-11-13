После того, как срок эксплуатации дома истечет, его должны реконструировать, рассказал специалист.

В Украине много жилых домов - это еще остатки жилого фонда, построенного со времен СССР. Срок эксплуатации у некоторых советских домов довольно незначительный, и поэтому людей интересует, что же будет с этими зданиями, когда он истечет.

Архитектор, член Национального Союза Архитекторов Украины Валентин Погорелый рассказал УНИАН, сколько "живут" советские дома и грозит ли им снос после того, как их срок эксплуатации истечет.

Сколько лет стоят дома? Кто это определяет и по каким параметрам?

Дома могут стоять и более 100 лет. Срок эксплуатации сооружения определяется согласно строительным нормам и проектной документации. В первую очередь он зависит от материалов, из которых дом построен.

К примеру, кирпич считают более долговечным, чем дерево. Но есть здания из дерева, которые простояли сотни лет, не сгнили, и их не съели никакие вредители.

Сколько лет может стоять панельный дом? Почему панельные дома плохие?

Панельный дом может простоять и более 100 лет, если его реконструировать, в частности, заменить стыки между панелями. Эти дома считают плохими, потому что они хуже держат тепло, чем кирпичные, и фактически люди греют частично и улицу, а не только собственный дом. Этот минус "панельки" можно убрать - для этого нужно сделать навесное утепление фасада. На панельный дом нельзя просто поклеить пенопласт, поскольку при таком способе монтажа этот материал потрескается. Кроме того, минусом панельных домов является то, что во время войны в случае попадания он может "сложиться".

Сколько служит кирпичный дом?

Из кирпича в советские времена строили и так называемые "сталинки", и "хрущевки", но эти сооружения отличались по качеству. "Сталинки" строились качественнее, у них толще стены, делались крепче перекрытия, поэтому их установленный срок эксплуатации гораздо дольше, чем у "хрущевок".

Говорят, что срок службы "сталинок" от 125 до 150 лет, а вот "хрущевки" могут стоять 50-75 лет. В чем кардинальное отличие? Чем одни лучше других?

Главное отличие между кирпичными "сталинками" и "хрущевками" - планировка. В "сталинках" потолки не ниже, чем 3 метра, а в "хрущевках" они около 2,5 метра. Кроме того, в "хрущевках" гораздо меньше кухни и узкие коридоры и меньшие комнаты. Но есть еще панельные "хрущевки", их срок эксплуатации меньше, чем у кирпичных домов, - он составляет 50 лет.

Когда истечет срок службы последних построенных советских домов? Что с ними потом будут делать?

Последние построенные в советское время дома - это панельные многоэтажки. В 60-х годах строили 5-ти этажные "хрущевки", а в 70-х и до распада СССР возводили панельные дома на 9, 12 и 14 этажей. Срок эксплуатации 5-ти этажных "хрущевок" истек примерно в 2010 году. А вот срок эксплуатации многоэтажных "панелек" составляет до 100-120 лет и у некоторых из них истечет в 2070-2090 годах. Завершение срока эксплуатации не означает, что дом рухнет или его снесут. После того, как срок эксплуатации сооружения истечет, его должны реконструировать, в частности, заменить электричество и сантехнику, утеплить фасад.

А какой срок службы у новых домов?

Самые долговечные и прочные дома, которые сейчас строят в Украине, - это те, которые делают по монолитно-каркасной технологии. Эти дома могут простоять более 100 лет и выдержать "прилет" - не завалиться, и не сложиться, как "панелька".

Что в первую очередь влияет на срок службы дома?

Прежде всего на срок эксплуатации дома влияет тип фундамента. Именно от прочности фундамента и правильности расчетов зависит продолжительность службы дома. Если фундамент сделан неправильно, неверно рассчитана его усадка, в доме могут появиться трещины.

справка Валентин Погорелый Сертифицированный архитектор, член Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины, разработчик проектов промышленного и гражданского строительства. Окончил Полтавский Национальный Технический Университет им. Юрия Кондратюка и получил диплом специалиста. В 2008 году основал собственную архитектурную мастерскую ориентированную на разработку промышленных и производственных объектов, а также объектов гражданского назначения. В своей работе сочетает функциональность, минимализм, рациональность и эффективность. Среди реализованных объектов: производственного назначения - зернохранилища, элеваторы, автозаправочные станции, складские комплексы, предприятия по производству бетона, а также гражданского назначения - торговые центры, магазины, кафе, стоматологические клиники, сооружения гражданской защиты.

