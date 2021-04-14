После нападения женщину доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти.

Стали известны подробности жестокого убийства волонтера Анжелы Мончинской в Днепропетровской области.

Читайте такжеКонфликтовал с группой рейдеров: стали известны подробности убийства добровольца в Киеве (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что женщина, которая с 2014 года возила еду и амуницию на передовую, погибла на окраине Никополя.

По данным следствия, нападавший пытался ее ограбить. Волонтер оказывала сопротивление и получила несколько мощных ударов, которые стали для нее смертельными.

Предполагаемого нападавшего уже задержали, им оказался 25-летний мужчина. Сейчас за умышленное убийство ему грозит 15 лет заключения.

Убийство волонтерки на Днепропетровщине: что известно

Сообщалось, что женщину после нападения доставили в больницу, но она скончалась от полученных травм.

По информации местных СМИ, погибла Анжела Мончинская – известная своей поддержкой украинской армии. Она ездила на фронт и помогала бойцам продуктами и вещами. Женщина награждена медалью «За верность украинскому народу».

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Автор: Катерина Шварц