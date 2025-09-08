По словам Владимира Парубия, его сыну было стыдно бояться чего-то.

Отец политического и общественного деятеля Андрея Парубия рассказал, что когда его сына убили, то он сразу понял, что это дело российской ФСБ. Однако, по словам Владимира Парубия, он не сомневается, что к подготовке убийства причастны и люди в Украине. Об этом отец экс-главы Верховной Рады сказал в интервью "Эспрессо".

"Не знаю, кто. Но то, что были те, которые знали, где он ходит, что он делает и как... То есть давно следили за ним, ясно. И не только потому, что Путин выдал тот "приговор". Там был не только Андрей, еще несколько человек", - отметил мужчина.

По словам Владимира, он говорил сыну быть осторожным, однако политику было стыдно бояться.

"Никогда не боялся. Это врожденное - вера в свои силы и бесстрашие. Это бессмысленно - его смерть. Он мог еще очень много сделать для Украины. В одном из интервью он сказал: "Я все делал для Украины". Конечно, семью обеспечивал минимально. Но ни богатства, ни славы он не стремился, а стремился к добру для Украины. Потому что он понимал и часто в разговорах говорил - если мы еще раз потеряем Украину, как предыдущие разы, уже неизвестно, восстановимся ли мы когда-нибудь", - добавил отец убитого нардепа.

Убийство Андрея Парубия - что известно

Напомним, 30 августа во Львове убили политика, общественного деятеля, бывшего спикера парламента Андрея Парубия. Неизвестный, переодетый курьером, застрелил народного депутата прямо на улице.

Через некоторое время подозреваемого в убийстве Парубия задержали. Тогда министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что убийца задержан в Хмельницкой области.

В то же время основатель проекта "Криминалист" и опытный бодигард Николай Зборщик рассказал, на чем прокололся убийца Парубия. По его словам, использование образа курьера в этом преступлении - это не случайность, а продуманный шаг.

"Первое - это идеальная маскировка и социальная мимикрия. Курьер на велосипеде или скутере сегодня является привычным элементом городского пейзажа, своего рода "белым шумом", на который никто не обращает внимания", - пояснил он.

Однако несмотря на все преимущества такой конспирации, задержание подозреваемого свидетельствует о том, что любая даже самая продуманная тактика имеет уязвимости.

"Анализ записей с сотен камер за длительный период позволяет выстроить всю картину: не только маршруты в день преступления, но и подготовительную деятельность. Таким образом именно длительная подготовка, призванная обеспечить успех, создала тот массив данных, который в итоге и позволил вычислить подозреваемого в этом преступлении", - добавил Зборщик.

