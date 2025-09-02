Он отметил, что конспирация у убийцы политика была почти идеальной.

Убийца политика Андрея Парубия замаскировался под курьера известной службы доставки, то есть это было идеальное прикрытие. Но несмотря на такую маскировку подозреваемого в убийстве все же задержали.

Об этом сказал основатель проекта "Криминалист" и опытный бодигард Николай Зборщик в комментарии OBOZ.UA. Он поделился мнением, что использование образа курьера в этом преступлении - это не случайность, а продуманный шаг, который решает сразу несколько ключевых задач для убийцы.

"Первое - это идеальная маскировка и социальная мимикрия. Курьер на велосипеде или скутере сегодня является привычным элементом городского пейзажа, своего рода "белым шумом", на который никто не обращает внимания", - отметил эксперт.

Он пояснил, что это позволяет киллеру, не вызывая при этом никаких подозрений, долго находиться вблизи будущей жертвы, наблюдать и выбрать момент для нападения.

При этом эксперт обратил внимание, что лицо преступника полностью закрыто шлемом и это делает опознание свидетелями или по камерам видеонаблюдения практически невозможным.

"Второе - это средство для скрытой транспортировки оружия. Терморюкзак для доставки еды - идеальный контейнер. Даже при поверхностной и внезапной проверке полицией содержимое такого рюкзака вряд ли покажется подозрительным. Его конструкция с несколькими отделениями позволяет легко спрятать не только пистолет, а габаритное оружие", - отметил Зборщик.

"И третье - это эффективное средство для побега", - констатировал эксперт.

Он пояснил, что на электровелосипеде легко убегать по городу с места преступления и избежать преследования.

"Таким образом мы видим... комплексное тактическое решение, которое обеспечивает преступнику скрытность на всех этапах: во время подготовки, в момент совершения преступления и во время ухода с места событий", - сказал эксперт.

Но, при этом всем, как отметил Зборщик, все таки у этой конспирации есть недостатки, поскольку подозреваемого таки задержали.

При этом, несмотря на все преимущества такой конспирации, задержание подозреваемого свидетельствует о том, что любая даже самая продуманная тактика имеет уязвимости. Он отметил, что по данным СМИ преступник следил за Парубием целый год на трех автомобилях. Именно они и оставили большой "цифровой след".

Эксперт отметил, что в современном городе почти невозможно передвигаться незаметно. Системы вроде "Безопасный город" фиксируют и хранят огромные массивы данных.

"Анализ записей с сотен камер за длительный период позволяет выстроить всю картину: не только маршруты в день преступления, но и подготовительную деятельность. Таким образом именно длительная подготовка, призванная обеспечить успех, создала тот массив данных, который в итоге и позволил вычислить подозреваемого в этом преступлении", - поделился мнением эксперт.

Убийство Парубия

30 августа во Львове убили политика, общественного деятеля, бывшего спикера парламента Андрея Парубия.

Подозреваемого в убийстве политика вскоре задержали. Им оказался человек, который попал под влияние российских агентов. А на сегодняшнем допросе он заявил, что хочет на обмен в Россию и объяснил причину.

