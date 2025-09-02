К собору, где проходит заупокойная литургия, прибыли сотни людей.

Во Львове проходит чин похорона народного депутата Андрея Парубия.

Как сообщает корреспондент УНИАН, заупокойная литургия в Соборе святого Юра запланирована на 12.00. Ориентировочно в 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, состоится общегородская церемония прощания. Похоронят политика на Лычаковском кладбище.

К собору прибыли народные депутаты от партии "Европейская солидарность", в частности Петр Порошенко, бывшие чиновники Арсений Яценюк, Юрий Луценко, Александр Турчинов, представители "Самообороны Майдана", неравнодушные львовяне.

Также на церемонии присутствует руководство Верховной Рады. В собор прибыла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Убийство Андрея Парубия - детали

30 августа во Львове человек, который замаскировался под курьера, застрелил народного депутата от фракции "Европейская солидарность", бывшего спикера Верховной Рады и проводника Майдана Андрея Парубия.

По подозрению в убийстве политика правоохранители задержали в Хмельницкой области 52-летнего львовянина. По их данным, преступление тщательно готовилось в течение нескольких месяцев, вероятно, убийцу инструктировали другие лица.

Задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

По данным СМИ, подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном и подтвердил контакты с РФ. Сообщается, что россияне вышли на исполнителя, когда тот пытался найти пропавшего без вести сына-военного.

