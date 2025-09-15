В Украине предусмотрена материальная помощь детям до 18 лет, родители которых по ряду причин не уплачивают алименты.

В Украине существует механизм временной помощи детям, у которых родители уклоняются от уплаты алиментов или не могут это делать по иной причине. Рассказываем, какое пособие можно получать, если муж не платит алименты, в каких случаях это возможно и как оформить помощь.

Что делать, если отец не платит алименты в Украине

Дети до 18 лет в Укриане могут получать временную помощь от государства, если их родители не платят алименты, не могут содержать своего ребенка или же неизвестно, где находятся, сообщает Пенсионный фонд Украины. Помощь детям, не получающим алименты от родителей, назначается до достижения ими 18 лет конкретно в таких ситуациях:

один из родителей находится в Едином реестре должников из-за неуплаты им алиментов;

против одного из родителей открыто уголовное дело, он проходит принудительное лечение, пребывает в местах лишения свободы, признан недееспособным или служит в армии как срочник;

место пребывания родителя не установлено.

В перечисленных выше случаях государство берет на себя обязанность выплачивать алименты.

Какое может быть пособие на ребенка, если не получаешь алименты от его отца/матери

Размер алиментов от государства рассчитывают так: от полного прожиточного минимума для ребенка (он зависит от возраста) вычитают средний доход семьи на 1 человека за последние полгода. Разница это и есть размер государственного пособия.

Максимальный размер его составляет:

2 563 грн - если ребенок до 6 лет;

3 196 грн. - от 6 до 18.

Такое пособие не может быть менее 1 281,50 грн, если ребенок до 6 лет, и менее 1 598 грн, если ребенок от 6 до 18 лет (то есть, выплаты должны составлять больше, чем 50% прожитминимума для ребенка).

Временное пособие назначают каждые полгода, начиная с того месяца, когда были поданы документы. Перерасчет могут сделать, если ребенок достиг 6 лет или же поменялся размер прожитминимума.

Как оформить помощь детям, не получающим алименты - куда обращаться и какие документы нужны

Чтобы получить временное пособие, нужно написать заявление, к которому прилагают копию свидетельства о рождении ребенка, декларацию о доходах и, при необходимости, справку о тех доходах, которых нет в гостреестрах.

Могут понадобиться и дополнительные:

заявление с информацией о родителе, что должен платить алименты;

копия решения суда об уплате алиментов;

справка, что родитель находится под следствием, на лечении, в местах лишения свободы, признан недееспособным или проходит срочную службу;

справка из полиции, что место нахождения родителя не установили.

Документы подают в ПФУ, ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг или же через представителей местных советов. Можно также пакет с документами отправить по почте в отделение ПФУ или подать онлайн через портал ПФУ или "Дію".

Прекращают выплачивать такое пособие, если место жительства родителя, обязанного платить алименты, было установлено, в случае его смерти или же если он выплатил задолженность по алиментам, если ребенку исполнилось 18 лет или его усыновил другой супруг мамы/ жена отца, ребенка оформили на полное гособеспечение (в интернат, детдом и т.п.), в случае смерти ребенка или же если семья отказалась от взыскания алиментов.

